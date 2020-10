Polonia înregistrează de 20 de ori mai multe infectări și de 4 ori mai multe decese decât în primul val de pandemie

18:30

Legendara franciza „Fast and Furious”, cu Vin Diesel în rol principal, se încheie odată cu apariția celui de-al 11-lea film, ultimele două lungmetraje din serie urmând să fie regizate de Justin Lin. Legendarele filme din seria „Fast and Furious” au fost un adevărat succes nu doar pe piața americană, dar pe plan mondial. Acestea s-au … Articolul Legendara franciză „Fast and Furious” se încheie odată cu al 11-lea film apare prima dată în ZUGO.