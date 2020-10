Oamenii de știință au descoperit în capul omului un organ necunoscut anterior

16:30

Escrocii găsesc diferite metode pentru a înșela oamenii pe timp de pandemie.O nouă metodă de escrocherie în pandemie a fost scoasă la iveală, transmite Știri.md.Sursa citată - a spus că a primit prin intermediul aplicației Viber un mesaj suspect de la un număr necunoscut.“În Viber mi-a venit un mesaj de la un număr înregistrat ca o companie de microfinanțare. Am fost întrebat dacă am c