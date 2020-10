Gospodăriile din satul Târnova au fost conectate la apă potabilă

14:00

Dezvăluiri scandaloase au fost făcute de către sociologul român, directorul IMAS Chișinău, despre activitatea organizațiilor neguvernamentale din Moldova. Într-o postare pe Facebook acesta a scris că în discuții private se recunoaște cu text deschis despre implicarea ONG-urilor în politică. Mai mult decât atât, Petruți susține că în 2016, când în urma unor sondaje Andrei Năstase s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Maiei Sandu, acele sondaje au fost comandate din exterior țării.„Ca în orice dezbatere pornită în Republica Moldova, fiecare parte vede doar ceea ce are chef să vadă. E perfect valabil și pe tema ONG urilor din Moldova. Dacă interesează pe cineva punctul meu de vedere, el este cam așa:- cunosc oameni și organizații pe acest domeniu de o calitate și verticalitate excepțională, oameni de la care încă învăț, organizații cu care colaborarea profesională a fost și este ireproșabilă (uneori chiar peste prestația pe care noi, imas, o putem oferi), organizații la care valoarea adăugată oferită societății este indiscutabilă! - tot aceasta este aria care a produs și cele mai mari dezamăgiri la nivel personal (și nu politicienii); și asta pentru că am fost suficient de naiv să am așteptări din partea unora în care am crezut, mai ales că sunt persoane care și acum dau lecții despre valori europene, democrație, justiție, vă fac analize etc. Mitocănia, fățărnicia, prostia, presiunile, injuriile, lipsa de profesionalism, corupția și multe multe altele sunt lucruri pe care le-am experimentat direct cu acești domni și doamne care și astăzi activează în ONG-uri de (mare) renume. Iar despre astfel de lucruri eu am informat inclusiv donatorii externi pentru care efectuam evaluarea activităților unor ONG-uri sau domenii. - sigur, experiența mea e limitată (sunt doar 15 ani de activitate aici), dar am reușit să îmi fac o concluzie: cu bani puțini am văzut făcute lucruri extraordinare de către oameni care activează în ONG uri, iar cu bani nebuni de mari am văzut ... de fapt nu prea am văzut, nici eu și nici alții. - cât despre implicarea unor ONG uri în politică ... hai să fim serioși. Așa funcționează lumea de azi, iar în discuții private asta se recunoaște cu text deschis. În plus, în perioada 2016-2018, ONG urile și reprezentanții lor au făcut mult mai multă politică decât a reușit opoziția și a fost cam singura soluție dată fiind “priceperea” politicienilor din opoziție. La modul real, eu personal nu văd mari diferențe între partide finanțate din Bahamas și altele susținute prin intermediul unor ONG uri, mai mult sau mai puțin paravan. Și, dacă doriți, vă dau și un exemplu din domeniul în care activez: în 2016, sondajul care a decis retragerea candidatului Andrei Năstase din cursa de atunci a fost finanțat nu de PAS și nici de PPDA, ci de o fundație din afara țării. - cred că rămâne o temă ce ar trebui discutată; și, dacă nu aveți de unde (re)porni această discuție, întoarceți-vă la oameni și veți vedea că studiile arată percepții dezastruoase despre acest sector. Dar, desigur, aceasta este o altă parte pe care ONG-urile o cunosc, nu doresc să o facă publică, nu doresc să o discute. Dacă tot încurajează transparența, mie mi s-ar părea un prim semn de recredibilizare a acestui domeniu”, scrie sociologul român.