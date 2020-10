Startup City Cahul – proiectul care va contribui la dezvoltarea economiei digitale în regiune

11:40

Într-o lume în care totul a devenit digitalizat, competențele informatice sunt mai mult decât necesare. Cele 2300 de companii IT din Moldova au angajat deja 29.000 de persoane și le oferă specialiștilor salarii competitive – cele mai mari de pe piață, conform datelor BSN. Pe lângă remunerarea atractivă, angajații din IT explorează și alte beneficii: asistență medicală suplimentară, acces la activități sportive, programe educaționale, spații de muncă conform celor mai înalte standarde ș.a. Ca să-și dezvolte competențele solicitate pe piața muncii și să obțină calificările necesare evoluției în carieră, specialiștii aflați la început de cale sau cei care își doresc să-și schimbe domeniul pentru o carieră în IT, beneficiază de oportunități de formare și creștere profesională.