Ion Terguță: Integrarea europeană este o necesitate civilizațională. Vrem ca acest proces să repornească

14:20

Primarul general al mun. Chișinău, Ion Ceban, explică de ce Igor Dodon și ce legătură are Președintele cu treburile Capitalei, informează CURENTUL. „Igor Dodon chiar dacă este un candidat independent este susținut de un partid puternic și timp de un an, a reușit să creeze un Guvern și are un cuvânt de spus în Parlament. […]