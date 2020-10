Ian Lisnevschi: PDM ar putea juca ultima carte la alegerile prezidențiale

14:40

„Ca în orice dezbatere pornită în Republica Moldova, fiecare parte vede doar ceea ce are chef să vadă. E perfect valabil și pe tema ONG urilor din Moldova. Dacă interesează pe cineva punctul meu de vedere, el este cam așa:- cunosc oameni și organizații pe acest domeniu de o calitate și verticalitate excepțională, oameni de la care încă învăț, organizații cu care colaborarea profesională a fost și este ireproșabilă (uneori chiar peste prestația pe care noi, imas, o putem oferi), organizații la care valoarea adăugată oferită societății este indiscutabilă! - tot aceasta este aria care a produs și cele mai mari dezamăgiri la nivel personal (și nu politicienii); și asta pentru că am fost suficient de naiv să am așteptări din partea unora în care am crezut, mai ales că sunt persoane care și acum dau lecții despre valori europene, democrație, justiție, vă fac analize etc.