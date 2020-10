Un tractor plin cu pietriș a accidentat 4 autoturisme, în raionul Briceni. Au fost rănite mai multe persoane (FOTO)

12:20

Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, care urmează a fi distribuite secțiilor de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Tipărirea celor 2934017 de buletine de vot va costa 422 498,45 lei, iar prețul unui buletin de vot este de 0,144 lei. Din totalul buletinelor […] The post A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale (FOTO) appeared first on NewsMaker.