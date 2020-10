Ion Ceban spune “De ce Igor Dodon?”

09:40

Maşinăria de export a Chinei a fost sub presiune din toate părţile anul trecut, însă la mijlocul acestui an, graţie în mare parte unei pandemii care şi-a avut originea în interiorul graniţelor sale, China domină mai mult ca oricând exporturile globale, scrie Financial Times. Acelaşi coronavirus care a lovit puternic