Peter Michalko, despre publicația lansată Bogdan Țîrdea | Astfel de atacuri ridică semne de întrebare serioase față de angajamentul politic de a sprijini un mediu favorabil dezvoltării societății civile

Orice poate fi victima unui vampir energetic. Exista oameni care te fac sa te simti anxios, suparat, sa intri in defesiva dupa ce te-ai intalnit cu ei. Astfel de persoane pot fi intalnite peste tot si pot juca roluri diferite. Poate fi verisorul enervant, un coleg care ii trateaza pe toti de sus, sau vecinul care mereu are un aer de superioritate indiferent cu cine se intalneste. Cum recunosti vampirul energetic? Simplu, atunci cand intri in contact cu el in loc sa te simti plin de energie, pozitiv sau bucuros dupa o intalnire cu el ramai fara energie. Tocmai de aceea, nu este bine sa ramai in preajma acestor oameni.