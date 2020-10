Cum vor activa școlile a doua zi după alegeri. Precizările ministrului Educației

16:50

Procuratura Anticorupție a decis să-i scoată de sub urmărire penală pe judecătorii anchetați pentru complicitate la spălarea de bani în dosarul „Laundromat". Încheierea a fost emisă încă în luna septembrie, dar decizia nu a fost anunțată public de către organele procuraturii. Scoaterea foștilor și actualilor magistrați de sub urmărire penală în acest dosar influențează și […]