Moldcell lansează Fundația Moldcell și semnează un parteneriat privind extinderea oportunităților educaționale digitale în Centrul Artcor

17:20

În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost înregistrate 16 decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus. Jumătate dintre aceștia sunt originari din Chișinău. Deces 1602: Femeie de 70 ani, din mun. Chișinău. Internată la data de 12 octombrie, la IMU. Comorbidități: obezitate, diabet zaharat, insuficiență cardiacă. Deces 1603: Bărbat de 70 […] The post Încă 16 moldoveni au fost răpuși de noul coronavirus. Bilanțul a ajuns la 1617 appeared first on NewsMaker.