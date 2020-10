Nicolae Negru: Rusia pregătește fraudarea alegerilor în Republica Moldova

21:50

Doi fraţi din Republica Moldova, Cristian și Iulian Chirița, sunt marile speranţe ale României la tenis de masă, potrivit Fanatik.ro. Cei doi băieți de 20 și 14 ani sunt născuți la Chișinău și s-au apucat de tenis de masă la șapte, respectiv patru ani. Sportivii au fost remarcați de cei din Federația Română și au fost aduși la Câmpulung Muscel în 2015. Cei doi frați născuți în Republica Moldova spun că visează să ajungă sportivi de înaltă performanță și vor să aducă multe medalii pentru România, lucru pe care îl fac deja la competițiile destinate categoriilor lor de vârstă. „Suntem din Chișinău, acolo am început să jucăm tenis, și în 2015 ne-am mutat la Câmpulung Muscel ca să facem performanță. Pasiunea aceasta a venit pentru că l-am văzut pe fratele meu cum se juca. Prima oară am mers la patru ani, dar nu ajungeam la masă și tata mi-a făcut special o masă mai mică. Am jucat acolo vreo doi ani, pentru că tot nu ajungeam la masă și după asta am început să joc la masa mare”, a declarat mezinul Iulian Chirița, campion european în proba de dublu cadeți. „După Europeanul din 2015 m-au văzut cei de la federație și au decis să mă ia din Moldova pentru că acolo nu poți să faci performanță la nivel înalt. Eu m-am mutat primul și peste o jumătate de an a venit și Iulian. S-au mutat și mama, apoi tata, suntem toată familia la Câmpulung. Am lăsat absolut tot acolo ca să venim să jucăm tenis de masă la nivel înalt în România. Părinții se mândresc la maximum cu noi, le povestesc prietenilor: ‘Ei sunt copiii mei, sunt campioni, sunt cei mai buni’. Au lăsat absolut tot și nu regretă”, a spus și Cristian Chirița, multiplu campion național în proba de dublu. Cristian afirmă că își dorea să fie fotbalist și povestește cum a ajuns la tenis de masă. „Mi-a zis mama că mergem la shopping să ne distrăm puțin și am uitat că era 1 aprilie și de la shopping am ajuns într-o sală de tenis de masă. Am dat de trei ori cu mingea pe masă și m-a văzut o antrenoare care mi-a zis că o sa fiu un mare jucător”, a mai spus tânărul. Articolul Tenisul de masă din România strălucește prin doi frați din Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.