Ceban, despre implicarea în campania electorală: Sunt un om de echipă

Primarul general Ion Ceban spune că se implică în campania electorală pentru Igor Dodon, în cadrul alegerilor prezidențiale, pentru că implementarea proiectelor în capitală necesită colaborare la toate nivelele și persoane care să colaboreze eficient.„Vreau să fiu corect și de aici pornesc. În ultima perioadă, tot mai des sunt confuzii în ceea ce privește – mă implic sau nu în campanie, că aș face acest lucru fiind în funcția de primar sau alte comentarii care nu-și au locul. Am anunțat și am organizat diverse evenimente la care au participat toți doritorii, dar și am invitat toată lumea. În plus, sunt proiecte mari în Chișinău care sunt implementate cu ajutorul conducerii statului, iar despre asta nu pot să nu spun și aici iar toți interpretează. Am luat această decizie pentru a fi alături de colegii mei cu care am muncit mulți ani și am reușit multe să realizăm pentru cetățeni”, a declarat Ceban într-un interviu pentru UNIMEDIA.Primarul general Ion Ceban punctează că nu este vorba de o datorie sau o solicitare din partea cuiva.„Sunt persoană de echipă și îmi dau seama că acum este timpul să fiu parte a echipei. Știu că mereu am fost susținut de către colegi, iar acum dacă pot să o fac, o voi face, deoarece așa sunt eu, să fiu corect, în raport cu toată lumea, dar și cu mine”, a declarat edilul.Amintim că Ion Ceban și-a anunțat susținerea pentru candidatul Igor Dodon la prezidențiale. În acest sens, Ceban a anunțat că și-a luat concediu din cont propriu pentru o săptămână.

