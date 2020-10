Republica Moldova își asumă continuarea respectării angajamentelor asumate în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

20:10

În contextul celei de-a VI-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, astăzi la Bălți se desfășoară Forumul de afaceri cu genericul „Doing Business in North Moldova”. Evenimentul are ca scop promovarea Regiunii de Dezvoltare Nord și încurajarea actorilor regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, forumul promovează potențialul economic și investițional al RDN, producătorii și produselor locale, facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități și oameni de afaceri.