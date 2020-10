Presa online, profund implicată în campania electorală

16:20

Președintele armean, Armen Sarkisian, a plecat la Bruxelles pentru discuții cu liderii Uniunii Europeană și ai NATO, în timp ce miniștrii azeri și armeni de externe se află la Moscova pentru discuții cu Rusia, într-un impuls diplomatic pentru a pune capăt luptelor recente în legatură cu regiunea separatistă Nagorno-Karabah.Sute de soldați și civili au fost uciși în urma ostilităților care au început pe 27 septembrie.După Moscova, cei doi miniștri de externe ai celor doua țări vor călători apoi la Washington pentru discuții vineri, pe 23 octombrie cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. Statele Unite, Franța și Rusia sunt copreședinții așa-numitului grup Minsk al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care a condus până acum eforturile nereușite de a soluționa disputa privind Nagorno-Karabakh de la acordul fragil de încetare a focului din 1994.Astăzi, ambele părți au raportat noi lupte în și în jurul regiunii Nagorno-Karabakh, enclava cu o populație majoritar armeana din Azerbaijan. Oficialii din Nagorno-Karabakh au vorbit despre bombardamente cu artilerie, luptele fiind deosebit de intense în zonele sudice ale zonei de conflict.Azerbaidjanul a negat că unul dintre avioanele sale de război ar fi fost doborât.Comunitatea internațională este îngrijorată că acest reînnoit conflict s-ar putea extinde, atrăgând si Rusia si Turcia – fiecare susținând câte o parte.Sarkisian are pe agendă întâlniri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, și cu președintele Consiliului European, Charles Michel.„Se așteaptă ca conducerea NATO și a organizațiilor europene să facă tot posibilul pentru a opri acțiunile militare ale Azerbaidjanului și ale Turciei, membre NATO, ceea ce va ajuta la aducerea la viață a acordurilor de încetare a focului", se rata într-un comunicat al președinției armene.Armenia, care are un pact de apărare cu Rusia, în organizația regională Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, a acuzat Turcia că a trimis mercenari să lupte de partea azeră. Turcia, membru NATO, a respins acuzația, spunând că nu are un rol direct în lupte.