Termenul de aplicare a unor măsuri pe perioada stării de urgență, extins până la sfârșitul lunii curente

Preşedintele american Donald Trump are un cont într-o bancă din China, ţară în care a încercat timp de câţiva ani să facă afaceri, pozând în acelaşi timp în adversar veritabil al Chinei, spre deosebire, afirmă el, de rivalul său democrat Joe Biden la alegerile din SUA, scrie New York Times (NYT), preluat miercuri de AFP.