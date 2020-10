Papa Francisc și-a declarat susținerea pentru căsătoria între persoanele de același sex

16:30

Veronela Pruteanu este locuitoare a orășelului Durlești de 12 ani și activistă civică. De anul trecut, tânăra filmează evenimentele legate de Durlești pentru a informa locuitorii. Totuși, în vara acestui an, în calitate de membră a proiectului Primăria Mea, care are scopul să pună umărul la transparența decizională, i-a fost interzis să filmeze ședința Consiliului […]