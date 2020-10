Pe conturile mai multor ONG-uri din Moldova, care o promovează pe Maia Sandu și PAS, ajung milioane de euro și dolari, anual

Peste 1 miliard de euro au fost pompate de donatorii externi (din SUA și UE) în societatea civilă și diverse proiecte, între anii 1990-2018. Datele sunt prezentate în lucrarea ”Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale”, al cărui autor este deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea.Potrivit cercetării, cea mai mare pondere în finanțarea ONG o are Fundația Soros – 129,1 milioane de dolari, urmată de National Endowment for Democracy – 11,3 milioane de dolari, Departamentul Românii de Pretutindeni – 4,7 milioane de dolari și European Endowment for Democracy – 2,5 milioane de euro.Autorul prezintă top 15 ONG-uri conform bugetelor gestionate între anii 2014-2018 și care au legătură directă cu unele partide de dreapta și cu un candidat electoral la alegerile prezidențiale din noiembrie.Astfel, cel mai mare buget, de aproape 2,6 milioane de dolari, l-a obținut Asociația Promo- LEX. Centrul de Resurse Juridice din Moldova, al cărui președinte este Vlad Gribincea, rudă cu deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a primit din surse externe peste 2,3 milioane de dolari. Urmează Centrul de Politici și Analize în Sănătate – aproape 2 milioane de dolari; RISE-Moldova – peste 1,2 milioane de dolari; Expert Group – 1,11 milioane de dolari.Asociația ADEPT, coordonatorul asociației este Igor Boțan, care a avut emisiuni la TV8 – 260 de mii de dolari. Centrul pentru Investigații Jurnalistice, coordonator Cornelia Cozonac – peste 328 de mii de dolari; Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare – peste 396 de mii de dolari; GENDERDOC – M a avut un buget de 427 de mii de dolari; Transparency International – 431 mii de dolari.Institutul pentru Politici și Reforme Europene, membru al căruia este Iulian Groza, consultantul candidatului electoral Maia Sandu, a avut un buget în 2015 de peste 503 mii de dolari.Asociația PRO Didactica, membră al căreia a fost Liliana Onofrei Nicolaescu, fost ministrul al Educației în Guvernul Sandu, a avut un buget de peste 720 de mii de dolari.Asociația Presei Independente, coordonator al căreia este Petru Macovei, a primit un buget de 705 mii dolari; CJI – 707 mii dolari.„Toate aceste ONG-uri sunt conectate astăzi la un partid politic care participă în campania electorală și la un candidat. Uitați-vă în structura bordului de administrare a acestor ONG-uri, în multe din ele sunt două-trei personaje afiliate direct sau indirect cu acest partid politic”, a declarat Țîrdea.Autorul face în cercetare și un top 3 al celor mai mari ONG-uri conform bugetelor pentru anii 2016-2020. Primul în top cu un buget de 21 de milioane de dolari este Centrul de Politici și Analize în Sănătate cu un buget de 21 de milioane de dolari. Locul doi este ocupat de Promo LEX – cu un buget de 5,4 milioane de dolari, iar locul trei – de Centrul de Resurse Juridice – 5,27 de milioane de dolari.„Sunt sume exorbitante. ONG-urile sunt prezente astăzi în toate organele de stat. Nicio lege nu o poți adopta dacă nu are expertiza a pseudo-societății civile, a baronilor societății civile. Practic putem vorbi de o capturare a statului de aceste organizații, care au lucrat mână în mână cu oligarhia în 2013 – 2016 și mai târziu. Ei servesc ca surse de cadre pentru partidele de dreapta și formează armata postmodernistă, mercenarii de elită a războiului informațional”, a declarat autorul.

