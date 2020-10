Fratele fostului procuror al lui Plahotniuc, Viorel Morari, a confirmat donația pentru Maia Sandu

15:20

“Este un fenomen ciudat. Maia Sandu nu dorește să participe la dezbateri. Am analizat cu atenție fenomenul. Am atras atenția la acest fenomen absolut ciudat și neadecvat, neobișnuit și chiar periculos, care ne vorbește, de fapt, despre caracterul și natura acestei candidate la funcția de președinte, cine sau ce prezintă ea, ce de fapt dorește”, scrie Costandachi.În opinia expertului, analiza portretului social-psihologic a Maiei Sandu scoate în evidență o teamă cronică, un fel de nemulțumire. Costandachi consideră că Sandu nu iese la dezbateri publice, deoarece se teme că va suferi eșecuri stupide.“De fapt ea nu are nici program, nici strategii, nici idei, nici viziuni, nici planuri, nu cunoaște ce va face chiar în ziua de mâine. Am încercat cu echipa să o consiliem gratuit, dar a refuzat.