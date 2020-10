Valeriu Reniță: Fake news-ul, ori piatra grea a donquijotismului

12:45

Fratele controversatului procuror Viorel Morari, care în perioada guvernării lui Vlad Plahotniuc a deținut funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, a donat bani pentru campania electorală a Maiei Sandu. Informația a fost confirmată chiar de lidera PAS, la N4. Totuși, Sandu susține că după ce informația a devenit publică, PAS a restituit banii lui Oleg Morari. „A fost o donație de 10.000 de lei de la o companie. Când am depistat că respectiva companie are legătură cu un fost procuror, atunci am decis că trebuie să întoarcem donația, pentru a nu exista nicio suspiciune”, a declarat Maia Sandu. Amintim că la alegerile prezidențiale din 2016, un angajat al lui Ilan Șor a donat pentru candidatul PAS Maia Sandu 300 de mii de lei. Tot atunci au apărut înregistrări audio care demonstrează acest lucru. Mai exact, în înregistrări audio este surprinsă discuția dintre Igor Grosu, unul din liderii PAS, și cetățeanul din echipa lui Șor, care a făcut transferul.