VIDEO // Miracolul chinezesc. Cum a ocolit China criza de Covid-19: Economia a crescut, infectările sunt aproape de zero

Noul coronavirs a plecat din China, iar pandemia pe care a provocat-o i-a îmbogățit pe chinezi. Numărul miliardarilor a crescut în ultimul an într-un ritm fără precedent, în timp ce averea celui mai bogat chinez s-a majorat cu 45%. Mai mult, infectările sunt aproape de zero, doar 11 cazuri noi au fost raportate în ultima […] Articolul VIDEO // Miracolul chinezesc. Cum a ocolit China criza de Covid-19: Economia a crescut, infectările sunt aproape de zero apare prima dată în SafeNews.

