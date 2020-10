Ion Ceban își ia concediu pentru a-l susține pe Igor Dodon în campania electorală

16:40

Eu nu cred că președintele Republicii Moldova poate fi cetățeanul altui stat, spune Igor Dodon Igor Dodon este de părerea că Președintele R.Moldova trebuie să aibă o singură cetățenie Președintele Republicii Moldova trebuie să aibă doar cetățenia acestui stat. Opinia a fost expusă de candidatul independent Igor Dodon la radio