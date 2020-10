„Când vezi, că el deja aleargă, fugi după el și îl prinzi de mâini - e foarte plăcut, și oferă o mare căldură sufletească”, Victor Anghelov, un Tată Bun

10:40

Nu e târziu niciodată pentru alegerea carierei IT. Performanțele în industria tech depind de perseverență și ambiție, așa că studiile non-IT și vârsta nu mai sunt obstacole. Astăzi, industria tehnologică oferă șanse egale tuturor pentru a sparge barierele zonei de confort și a atinge excelența în cariera IT. Deși vine dintr-un context al afacerilor, protagonistul poveștii de astăzi, Anatol Străjescu, spune că a descoperit în domeniul IT cheia succesului pentru a avansa în carieră și i-a deschis noi oportunități profesionale.