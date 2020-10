CNA și sindicatul „Demnitate” au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă

10:30

„Fericirea noastră nu are margini, pentru că azi am devenit părinți a doua oară. Avem o fetiță. Copiii mei au cea mai minunată mamă, iar eu în asemenea momente înțeleg cât de norocos, totuși, sunt, dar nu înțeleg cu ce am meritat-o” – mărturisirea a fost făcută de deputatul PAS, Dumitru Alaiba, pe o rețea […]