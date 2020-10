PDM susține că prețurile pentru testul COVID-19 sunt prea mari și propune modificarea legislației

10:00

Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), general-maiorul Mihail Harabagiu s-a deplasat pe 19 octombrie la Otaci. Acesta a prezidat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia s-a discutat despre demolarea blocului cu 9 nivele din strada Prieteniei nr. 153, unde acum un an s-a produs o explozie puternică. Responsabilii au discutat despre […]