Măștile fashion nu te protejează de Covid! Iată ce spun specialiștii

12:30

Kim Kardashian a contribuit la consolidarea faimei familiei cu reality show-ul ei Keeping Up With The Kardashians, însă nu de aici s-a îmbogățit, scrie SHOK.md, cu referire la perfecte.ro. Vedeta a dezvăluit într-o emisiune că seria nu este sursa ei principală de venit. Kim, în vârstă de 39 de ani, a susținut că este capabilă […]