Recesiunea, migrația, prăbușirea agriculturii. Economia Moldovei își va reveni câțiva ani după criza provocată de coronavirus

Cronicile COVID În ultimele 24 de ore, în Moldova: S-au depistat 252 de cazuri noi de contaminare cu COVID. 651 de persoane contaminate cu coronavirus s-au vindecat. 17 pacienți bolnavi de coronavirus au decedat. În total, de la începutul epidemiei, în Moldova: S-au contaminat 67 302 persoane. S-au vindecat 48 493 persoane. 1601 persoane au decedat din cauza COVID. În prezent, în Moldova: 17,2 mii de persoane se tratează de coronavirus. 851 de persoane sunt în stare gravă. 44 de persoane sunt conectate la aparatele […] The post NM Espresso: despre coordonatorii de la Moscova ai lui Dodon, protestul fermierilor și vaccinul rus contra COVID de la Băsescu