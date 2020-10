Unica monografie despre satul Căbăiești va ieși, în curând, de sub tipar

„Printre satele Moldovei pitorești, se află satul Căbăiești” – acesta este titlul unei monografii pe care o va avea, foarte curând, satul Căbăiești.Monografia despre localitate cuprinde aproximativ 160 de pagini și aici putem găsit detalii despre instituțiile din localitate, magazine, școlari și dascăli, personalitățile satului, colhoz, sovhoz, etc. Cartea se află deja la editură, iar în scurt timp va putea fi răsfoită de orice doritor.De scrierea cărții s-au ocupat frații Vitalie Sorici și Marieta Dinu (Sorici), originari din Căbăiești, care au muncit aproape doi ani pentru a aduna o multitudine de informații și fotografii reprezentative. Este prima lucrare de acest fel dedicată satului, iar colectarea datelor a însemnat zile bune de stat prin arhivă, discuții cu oamenii din sat, dar și multe alte atribute necesare unei monografii complexe.Vitalie Sorici este de profesie jurist, iar acum povestește că ideea de a scrie despre baștină i-a venit în perioada când a ales calea străinătății. „Mi-am dat seama atunci cât de bine e acasă. Mi-am zis că ar fi bine ca satul meu Căbăiești, care pentru unii nu înseamnă mare lucru, dar pentru mine e ceva sfânt, să nu fie dat uitării. Am adunat multe date, mărturii, fotografii etc., le-am așternut cum m-am priceput eu mai bine, iar Marieta le-a dat o haină mai artistică, ea fiind profesoară de română”, povestește Vitalie Sorici.Toate cheltuielile pentru editare au fost suportate de autori. Ei și-au propus inițial sa găsească vreo modalitate ca exemplarele editate sa ajungă în fiecare casă gratuit, dar până acum nu s-a ivit niciun sponsor, iar administrația publică locală care le promisese suport, nu a putut identifica resurse materiale. Așa că deocamdată altă soluție decât să le vândă, nu s-a ivit.Cel mai greu le-a fost autorilor să adune date din istoria satului, pentru că în arhivă prea puține lucruri sunt menționate despre Căbăiești. ”Boierii care s-au refugiat pe timpuri in România au luat actele cu ei, iar mențiunile rămase despre istoria Căbăieștiului sunt numărate”, a spus Vitalie Sorici, după care a mai adăugat: „Mă doare că satele noastre dispar și chiar dacă sunt stabilit la oraș, îmi iubesc foarte mult baștina și revin aici cu un entuziasm pe care nu-l pot reda în cuvinte”.Astfel, autorii monografiei a îndemnat lumea din sat să se implice. ”Poate se găsesc și alți entuziaști care ar vrea sa continue ce am început noi. Știu că în mănăstirile din România s-ar găsi mult mai multe date despre sat. Dar suntem mulțumiți și de aceea ce am reușit să realizăm noi timp de doi ani, după o muncă destul de grea”, a mai adăugat Vitalie Sorici.

