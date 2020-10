(STUDII) Trei cele mai probabile modalități de răspândire a coronavirusului; Locul pe care rezistă și 28 de zile

14:40

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis scoaterea de sub sechestru a mijloacelor financiare deținute de SRL „Bass Systems” (în prezent, „S&T IT Services”), despre care procurorii afirmau în luna octombrie 2019 că avea legături cu ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, în conturile bancare deschise la BC „Victoriabank” SA, scrie Ziarul de Gardă. Decizia a fost luată […] Articolul Una dintre companiile care figurează în dosarele lui Plahotniuc, scoasă de sub sechestru apare prima dată în Cotidianul.