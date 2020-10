Lombardia amenință să devină din nou un mega focar de coronavirus. Numărul bolnavilor grav a crescut dramatic într-o săptămână

21:30

O nuntă cu 10.000 de persoane a fost anulată la New York. Era o festivitate a comunității evreilor ultra-religioși. O întreagă polemică s-a iscat între autoritățile din New York și liderul congregației, care refuză aplicarea regulilor, ce prevăd participarea a maximum 50 de persoane la astfel de evenimente. Departamentul de Sănătate al statului New York a ordonat anularea nunții hasidice, care era