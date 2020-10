Ministrul Sănătății a prezentat măsurile sociale întreprinse de Guvern pentru susținerea populației în perioada pandemiei

17:40

„În acest an, doar dintr-o singură sursă, WatchDog a primit peste 140 de mii de USD (circa 2 380 000 de lei). Repetăm, e vorba doar despre transferurile, în două etape, a banilor dintr-o singură sursă, dar se știe că acest ONG are mai multe surse de finanțare. Potrivit informațiilor noastre, în data de 19 februarie 2020, pe contul WatchDog, deschis la una din băncile comerciale din Moldova, a intrat suma de 112112 USD. Banii au fost transferați de "National Endowement for Democracy" prin intermediul City Bank. Aceeași sursă, transferă pe contul WatchDog, pe 25 iunie 2020, suma de 28850 USD. Acum înțelegeți de ce "experții" WatchDog, Valeriu Pașa și Ștefan Gligor sunt atât de activi în atacarea tuturor oponenților Maiei Sandu? Zilnic "expertiza" lor este prezentată în diverse studiouri TV și pe paginile unor site-uri și ziare "independente", iar costul acestor servicii media... VA URMA”, scrie autorul canalului.