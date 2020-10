VIDEO: Strigăt de disperare. Cimitirul evreiesc din Leova, într-o stare deplorabilă. Ce fac autoritățile/VIDEO

15:00

Polițiștii de frontieră au primit echipamente speciale și vehicule off-road achiziționate în cadrul Proiectului Pilot „Inițiativa de securizare a Frontierei Verzi între Republica Moldova şi Ucraina”, lansat în anul 2018 și finanțat de către Departamentul Energiei din SUA, comunică MOLDPRES. La ceremonia de donare oficială a echipamentului și tehnicii speciale au fost prezenți șeful Poliției […] The post Polițiștii de frontieră au primit echipamente speciale achiziționate cu suportul SUA appeared first on www.ziuadeazi.md.