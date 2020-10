ULTIMA ORĂ! 6 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Nisporeni

21:00

Virusul SARS-CoV-2 rămâne activ pe piele timp de nouă ore, susțin cercetători japonezi, care au studiat eșantioane de tegument de prelevate de la persoane decedate din cauza COVID-19, relatează duminică AFP, potrivit Agerpres. Durata de supraviețuire a noului coronavirus este mult mai mare decât a virusului care provoacă gripa comună.... The post Câte ore rezistă virusul SARS-CoV-2 pe piele. Studiu făcut pe probe de țesut de la pacienți decedați din cauza Covid-19 appeared first on Portal de știri.