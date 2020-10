Pe agenda sesiunii Parlamentului European a fost inclusă adoptarea Raportului cu privire la implementarea Acordului de Asociere RM-UE

10:30

Republica Moldova ar putea obține vaccin împotriva COVID-19 deja până la sfârșitul acestui an. Autoritățile de la Chișinău poartă discuții, în acest sens, cu Federația Rusă. Despre aceasta Igor Dodon a declarat într-un interviu cu Mihail Gusman, prim-director general adjunct al Agenției de Știri TASS. “Ce ține de pandemie, în R.Moldova situația este sub control, [...] Articolul Igor Dodon: Sperăm să primim primul lot de vaccin anti-COVID din Federația Rusă până la sfârșitul acestui an apare prima dată în Telegraph Moldova.