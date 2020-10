Accesul la infrastructura modernă de irigare motivează agricultorii să investească în culturi profitabile

12:20

Cu un Paște petrecut în stare de urgență și un concediu de vară făcut acasă, mulți se întreabă care va fi soarta Crăciunului 2020. Nu una foarte fericită, e răspunsul antreprenorilor din Laponia, ținutul lui Moș Crăciun. Satul lui Moș Crăciun e aproape pustiu. Deși în această perioadă a anului... Griji de copii, în pandemie: „Mi-e teamă că Moș Crăciun nu va veni deloc anul acesta, din cauza virusului"