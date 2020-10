VIDEO// Povestea de dragoste a lui Igor și Galina Dodon

17:30

Liderul PRO MOLDOVA, Andrian Candu, a anunțat că la alegerile prezidențiale din acest an o susține pe Maia Sandu. Precizarea a fost făcută în timpul unui live pe Facebook. ”Dacă în turul doi iese Maia Sandu și Igor Dodon, bineînțeles că nu am să-l susțin pe Igor Dodon și am să o susțin pe Maia […]