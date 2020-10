(GRAFIC) Cum manipulează Dodon pe seama deceselor provocate de pandemie și cum stau, de fapt, lucrurile

09:40

Republica Moldova are nevoie și de un proiect pentru reanimarea învățământului profesional tehnic, susține Renato Usatîi, candidat la alegerile prezidențiale din acest an. El a declarat, în cadrul unei întîlniri cu agricultorii, că va face o prioritate din acest obiectiv. El a menționat că, în prezent, în Moldova există academii și zeci de universități, dar […] Articolul Usatîi: Moldova are nevoie de reanimarea școlilor profesionale apare prima dată în Cotidianul.