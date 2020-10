Igor Dodon: Știrile false afectează în cea mai mare parte familia

18:30

Cele cinci autospeciale de auto deszăpezire au fost aduse în Chișinău, după ce Federația Rusă le-a oferit cadou municipalității. Potrivit primarului general Ion Ceban, acestea au fost donate de către Întreprinderea Unitară de Stat „Ecotehprom”, din Federaţia Rusă.„3 utilaje din 5 au proprietatea şi de a spăla şi a împrăştia material antiderapant pe străzi. Achiziţionarea a 5 utilaje noi de acest fel ne-ar fi costat circa 2,1 milioane lei. Acestea sunt din anul 2017, iar dacă am procura de acestea ne-ar costa un milion și jumătate per unitate. Iniţiativa vine ca rezultat a discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanții Primăriei oraşului Moscova, în luna ianuarie, curent”, a punctat Ceban.Întreprinderea Municipală „EXDRUPO” a asigurat procedurile de transportare, import și înregistrare a mijloacelor de transport donate.„Necesitatea a astfel de mijloace de transport cu destinaţie specială este una stringentă pentru municipiul Chişinău, în contextul în care maşinile pentru deszăpezire pe care le deţine acum ÎM Regia “EXDRUPO”, sunt vechi şi se defectează des. Actualmente am avea nevoie de minimum încă 30 de unităţi de acest fel”, a precizat edilul.Ceban a mai punctat că în prezent, în total, sunt 68 de unități de transport ce pot interveni în procesul de deszăpezire, dintre care 21 sunt autospeciale multifuncționale, să măture zăpada să presăreze.Primarul a mai adăugat că Întreprinderea Municipală Exdrupo va fi suplinită cu unități.