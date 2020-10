Alte 252 de cazuri noi de coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore în R. Moldova

15:20

Alegătorii pot depune de astăzi, 17 octombrie, cereri privind votarea la locul aflării. Cererile pot fi depuse până pe 31 octombrie, precizează Comisia Electorală Centrală într-un comunicat de presă, citat de IPN. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în...