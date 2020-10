Coronavirusul a fost creat de Bill Gates, iar usturoiul ne ajută să ne protejăm. În ce mituri și falsuri cred moldovenii (SONDAJ)

16:00

Deputata Ruxanda Glavan și-a anunțat public susținerea pentru Violeta Ivanov în cadrul scrutinului prezidențial din 1 noiembrie. Este al cincilea parlamentar din Partidul Pro Moldova care ia această decizie. Aceasta a publicat pe Facebook o fotografie în care apare alături de Violeta Ivanov. Ruxanda Glavan a menționat că este adepta politicilor de dreapta. Aceasta a […] The post Ruxanda Glavan o susține pe Violeta Ivanov la funcția de președinte. Este al cincilea deputat Pro Moldova care recurge la acest gest appeared first on NewsMaker.