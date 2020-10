VIDEO// Vlad Gorgos: Dacă e să luăm toți președinții de la 1989 încoace, consider că Igor Dodon a făcut cel mai mult

19:20

Igor Dodon a vizitat, astăzi, localitatea Vadul lui Vodă, unde a discutat cu cetățenii despre cele mai stringente probleme. „Aici am avut două întâlniri. Inițial am mers la sanatoriu, unde în aer liber am vorbit deschis și sincer cu cei prezenți. Am discutat despre cele mai actuale subiecte precum: indexarea pensiilor, alocațiile sociale, lupta împotriva …