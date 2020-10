Bilanțul cazurilor de COVID a depășit 40 de milioane în lume: SUA, India și Brazilia sunt cele mai afectate țări de pandemie

07:20

În comunicat se spune despre bunuri în valoare de 160 milioane lei (8 milioane euro). Vile din Franța, Elveția și România, cinci automobile și o barcă, 9 apartamente și alte patru mașini înregistrate în Moldova. Atunci am vrut să remarc ironia că procuratura a găsit doar 8 milioane euro, iar RISE Moldova într-o singură investigație au găsit 30 milioane. Dar am ignorat. Era clar că prin acel comunicat Procuratura Generală pur și simplu îi face campanie electorală pentru Dodon și nu am vrut să-i d...