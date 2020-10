România: capitala intră în „cod roșu” sanitar

16:00

Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu și/sau au reședința expirată pot vota în cadrul alegerilor prezidențiale la orice secție de votare, unde vor fi înscriși în liste electorale suplimentare. Acești alegători au obligația de a completa și de a semna o declarație pe proprie răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, potrivit unei hotărîri aprobate de către Comisia Electorală Centrală, informează agenția IPN.Aceeași hotărâre prevede că dreptul la vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței el votează în localitatea în care își are reședința.Președintele CEC, Dorin Cimil, a declarat că se exceptează de la norma generală mai multe categorii de alegători, care își vor exercita dreptul la vot în condiții speciale. Este vorba despre cetățenii cu drept de vot care în ziua alegerilor se află în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decât locul permanent de trai. Aceștia pot vota la locul aflării, fiind incluși în liste suplimentare.La locul aflării votează și persoanele deținute pe baza unui mandat de arest, până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoarea, dar sentința în cazul lor nu este definitivă, persoanele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, precum și persoanele condamnate la închisoare și care se află în detenție. Acești alegători pot vota fiind incluși în listele electorale suplimentare sau, după caz, în listele pentru votarea la locul aflării.Persoanele în privința căror este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu pot vota prin intermediul urnei mobile.Persoanele care satisfac serviciul militar pot vota la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară, acești alegători fiind incluși în listele suplimentare.Înscrierea în listele electorale a categoriilor de alegători menționate se face începând cu două săptămâni până la ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua alegerilor, până la ora 15.00, pot vota la locul aflării fără obligația de a prezenta certificatul medical, doar alegătorii care prezintă simptome ale infecției COVID-19, aceștia fiind înscriși în listele pentru votarea la locul aflării.