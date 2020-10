Unsprezece lungmetraje vor putea fi văzute în cadrul celei de-a șasea ediții a evenimentului cinematografic Zilele Filmului Românesc la Chișinău

12:55

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada Italiei în Republica Moldova și Fundația ”Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism”, organizează evenimentul online cu genericul L’Italiano Nostro e degli Altri/ Italiana noastră și a Celorlalți, consacrat marcării celei de-a XX-a ediții a Săptămânii Limbii Italiene în Lume, care are drept scop promovarea limbii și culturii italiene și se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Italiene.