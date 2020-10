VIDEO // Start campaniei de înverzire a plaiului, în campanie electorală

19:10

"Aici am avut două întâlniri. Inițial am mers la sanatoriu, unde în aer liber am vorbit deschis și sincer cu cei prezenți. Am discutat despre cele mai actuale subiecte precum: indexarea pensiilor, alocațiile sociale, lupta împotriva pandemiei și consecințele acesteia asupra economiei.Ulterior, în Casa de Cultură din localitate, m-am întâlnit cu locuitorii din Vadul lui Vodă. Ca și în alte localități ale țării, am fost întrebat despre toate. Ca și peste tot, cetățenii doresc sincer ca țara să înflorească și viața să fie confortabilă și sigură. Sarcina mea este să nu le dezamăgesc așteptările", a scris Igor Dodon pe Facebook.