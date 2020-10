Leguma care menține creierul sănătos

05:00

Berbec Va fi o zi dificila pentru voi, in care se pare ca nu reusiti sa va faceti deloc intelesi de parteneri. Nici de cei din plan personal, nici de cei din plan profesional. Vi se pun in fata conditii inacceptabile si nu vor fi putine situatiile in care nu veti sti cum anume sa reactionati. Daca situatia se acutizeaza, nu trebuie sa aveti scrupule in a uza chiar de mici trucuri pentru a scapa ...