20 de persoane, printre care o farmacistă din Hâncești, răpuse de COVID-19

13:50

Mai sunt câteva luni până la sărbătorile de iarnă, însă chiar și așa an de an în această perioadă, în satul natal al lui Moș Crăciun din nordul Finlandei era plin de turiști. Însă pandemia de coronavirus din acest an a schimbat regulile. Finlanda a adoptat unele dintre cele mai stricte restricții de călătorie din Europa, în ciuda nivelului său scăzut de infecții, ceea ce înseamnă că majoritatea străinilor nu pot intra în țară, potrivit CGTN. Partea de nord a Finlandei, unde multe companii se baz...