/DOC/ Ultima oră. „Cod Roșu” de pandemie în raionul Rîșcani. Lista restricțiilor impuse pentru cetățeni

07:30

Are 90 de tone de varză pe câmp și nu știe unde să le vândă. Un agricultor din localitatea Roșcani, raionul Anenii Noi, se plânge că nu are piață de desfacere la noi în țară, dar, între timp, varza trebuie recoltată cât mai urgent. Întrucât a fost un an secetos, bărbatul a utilizat un sistem […]