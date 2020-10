Laura Codruța Kovesi: Există state cu sute de cazuri de fraude și state cu 3-4 cazuri

19:20

Secretarul general al ministrului de externe, Eugen Revenco, este cel care coordonează deschiderea secțiilor de votare în străinătate la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. S-a anticipat că pot să apară dificultăți la deschiderea unora din cele 139 de secții preconizate, pe măsură ce unele țări și orașe, în special din Europa, impun restricții tor mai aspre pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Lucrurile se schimbă, dar care este situația la zi? Europa Liberă: Dificultăți pentru deschiderea tuturor celor 139 de secții de votare pesto hotare mai sunt sau sunt lichidate?Eugen Revenco: „Avem autorizări din partea tuturor statelor și chiar dacă sunt condiționate cu anumite atenționări pentru respectarea anumitor reguli particulare, noi avem o abordare pozitivă și înțelegem că putem merge înainte, dar pot apărea pe parcurs situații diferite care sunt în afara controlului nostru, care țin de înrăutățirea stării epidemiologice.Este planificată deschiderea a 139 de secții de votare, noi avem, în fond, răspunsurile din majoritatea țărilor, depinde în mare măsură în unele destinații de evoluțiile pandemiei și de starea sanitar-epidemiologică din localitățile propriu-zise și, în special, în țările federale unde autoritățile locale au o competență mai mare. Deci nu este suficientă doar deschiderea autorităților centrale, este nevoie și de o aprobare din partea autorităților statului, bunăoară sau provinciei, cum ar fi în Canada, și regulile pot fi ușor deosebite, dar în principiu noi, Ministerul de Externe, suntem pregătiți pentru a desfășura alegerile în siguranță, siguranță pentru personalul care este implicat și siguranță pentru alegătorii care vor veni.”Europa Liberă: Ce înseamnă această siguranță? Siguranța pentru funcționarii electorali e clar că o asigurați Dvs., dar pentru alegătorul care va veni la secția de votare cum asigurați siguranța lui?Eugen Revenco: „Noi contăm foarte mult pe faptul că cetățenii care se află peste hotare respectă consemnele și restricțiile care sunt recomandate în alte țări de autoritățile statelor-gazdă. În primul rând, ceea ce ar trebui să ne ușureze respectarea liniștii, ordinii în afara spațiilor de votare, va trebui să avem o disciplină din partea conaționalilor noștri înainte de a intra în secția de votare și în secția de votare de asemenea va fi respectată distanța, va fi respectată ordinea, consecutivitatea aflării persoanelor în secția de votare pentru a-și exprima votul. De asemenea, înțelegem că acest proces poate fi încetinit din cauza măsurilor de siguranță, dar am făcut împreună cu CEC deja exerciții de simulare și credem că suntem pregătiți ca serviciul public să fie la nivelul așteptărilor, evident înțelegând și constrângerile obiective pe care le întâlnim.”Europa Liberă: CEC a anunțat că a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, care urmează a fi distribuite secțiilor de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova, în total vor fi tipărite 556 de mii de buletine de vot. Atâția alegători sunt așteptați să se prezinte în ziua alegerilor la scrutin?Eugen Revenco: „Dacă facem o matematică simplă, 5.000 de buletine de vot pentru o secție de votare înmulțim cu 139 de secții de votare și obținem cifre destul de mari, dar unde obiectiv avem un număr mai mic de cetățeni nu vom avea 5.000 de buletine. Sunt locuri unde tradițional așteptăm o participare înaltă a alegătorilor...”Europa Liberă: Unde ar fi aceste adrese? Eugen Revenco: „Acolo unde anterior s-au votat de la 2500 de voturi în sus în turul doi al alegerilor prezidențiale, sunt circumscripții în Franța, în Canada, în Italia, în Rusia, mai multe unde am avut o prezență masivă, dar de această dată trebuie să ținem cont că nu doar numărul de buletine s-a mărit, vom avea posibilitatea să extindem și durata cu două ore, dar sunt situații particulare care depind de autoritățile statelor, bunăoară, în Azerbaidjan, unde este introdusă legea marțială și circulația persoanelor după ora șase este restricționată, în Franța...”Europa Liberă: Totuși e o țară unde nu sunt concentrați atât de mulți moldoveni?Eugen Revenco: „Exact, dar este un exemplu cum poate fi influențat regimul de funcționare. Avem Franța, unde iarăși se introduce legea marțială și avem un regim diferit, care va putea influența deplasarea membrilor biroului electoral, deplasarea alegătorilor și de aceea noi încercăm să găsim limbaj comun și cu autoritățile statelor respective sau în Spania, bunăoară, ca să punem la dispoziție confirmări că oamenii fie au fost la alegeri sau vin, se deplasează spre alegeri, o informație publică. Acest element acum se definitivează, pentru că el nu poate fi universal, el trebuie agreat cu fiecare țară în parte, să vedem dacă măsurile pe care noi le prevedem pentru alegători sunt suficiente pentru administrație. Dar avem și o veste mai bună din Israel, unde starea de carantină ermetică se ridică gradual și s-ar putea să avem o deplasare mult mai ușoară a cetățenilor pe o rază mult mai mare și am putea conta pe o prezență mai mare.”Europa Liberă: Aveți un îndemn pentru alegătorii din străinătate să vină și ei echipați de acasă cu mască, cu mănuși, cu pix. Eventual, dacă nu au tot acest echipament, ar trebui să fie oferit de către funcționarii din secțiile respective?Eugen Revenco: „În majoritatea statelor portul măștii în interior este obligatoriu, și nu doar portul măștii, ci portul măștii corect. Al doilea lucru pe care noi contăm foarte mult este că oamenii noștri de peste hotare sunt oameni corecți, respectă regulile și sunt parte integrantă a societății în care au ales să se afle. Dar pentru cazuri excepționale noi suntem deja echipați și avem prevăzut să procurăm un stoc minimal de măști anume pentru cazuri excepționale. A fost adoptată recent o decizie a Comisiei naționale de situații excepționale pentru a dota fiecare alegător cu măști, avem două tururi, noi suntem pregătiți să acționăm în orice circumstanțe doar că punerea în aplicare este ușor îngreunată peste hotare, în special în cazurile unde președinți ai birourilor electorale nu sunt funcționari publici, nu sunt diplomați de-ai noștri, dar sunt oameni care au fost selectați din comunități și în cazul acestora mai multă logistică se pune pe umerii lor, va fi un efort mai mare din partea d-lor pentru a asigura secțiile de votare și birourile electorale cu toate cele necesare.”Europa Liberă: La intrarea în biroul electoral va fi măsurată temperatura. Ce se întâmplă cu cetățeanul care are temperatură mai mare?Eugen Revenco: „În multe țări deplasarea cetățenilor spre spații închise la diferite manifestări cu simptome de infecție respiratorie este interzisă, deci prin definiție oamenii care sunt bine intenționați vor lua măsuri de precauție suplimentare pentru a nu-i supune riscului pe cei care sunt în jur.”Europa Liberă: Dar ei vor fi lipsiți de dreptul de a vota?Eugen Revenco: „Depinde de la țară la țară. Sunt țări cu diferite reguli, dar în cazul Republicii Moldova, dacă noi avem acum o decizie proaspătă a Comisiei naționale excepționale în sănătate publică care permite votarea celor care apar la secția de votare cu simptome ale unei infecții respiratorii, pentru că nu fiecare infecție respiratorie este neapărat o infecție COVID, dar în multe țări aflarea în spații publice a persoanelor cu simptome ale unei infecții respiratorii este o încălcare care este sancționată. Și avem situații unde secțiile de votare sunt amplasate în hoteluri, bunăoară. Intrarea în hotel este însoțită de măsurarea temperaturii și acolo este în afara controlului ambasadei. E altceva că la momentul intrării în sala în care va fi amenajată secția de votare este deja regula noastră, însă suntem atenționați de autoritățile statelor-gazdă să respectăm consemnele care sunt în aceste țări. Deci, cu siguranță că în condițiile actuale noi nu putem formula obstacole pentru cetățenii care prezintă simptome ale unei infecții respiratorii, dar până la momentul votării va trebui oamenii să ia în calcul în așa fel încât să nu-i pună în pericol nici pe cei care stau la coadă împreună cu ei, nici pe cei care lucrează în secția de votare și care fac parte inclusiv din biroul electoral. Și în această situație depinde foarte mult de conștiința și bunăvoința celor care se vor prezenta la alegeri.”Europa Liberă: Să mai amintiți o dată actele cu care se poate prezenta alegătorul la urna de vot.Eugen Revenco: „Regula de aur este să ai actele în ordine, cel mai în ordine act este actul care este valabil. În ziua de astăzi există și unele excepții, noi putem vota peste hotare cu buletinul de identitate, dar este important să fie și fișa de însoțire, unde trebuie să fie aplicată ștampila „votat”; este pașaportul cetățeanului și pașapoartele, nu buletinele, dar pașapoartele pot fi expirate. Și de asemenea poate fi autorizată votarea în baza livretului de marinar. De data aceasta avem un scanner special care scanează mai repede actele valabile și pașapoartele care nu sunt valabile.”Europa Liberă: Dar câte persoane ar deține asemenea acte?Eugen Revenco: „Sunt multe... Eu vreau să vă spun că în primăvară, când am descoperit ce înseamnă impactul acestei pandemii asupra lumii întregi, noi am avut grupuri de conaționali care lucrau în diferite colțuri ale lumii pe vase maritime, deseori erau pe croaziere sau corăbii de pescuit, dar să știți că este lume care lucrează peste hotare și în calitate de marinari.”Europa Liberă: Cât de importantă este buna informare a celui care vrea să se prezinte în ziua alegerilor la vot? Eugen Revenco: „Este o perioadă foarte intensă, cu foarte multe informații care pot veni din diferite surse, noi încurajăm utilizarea surselor oficiale formale care vor da informația exactă, nu doar site-ul Ministerului de Externe, nu doar site-ul CEC, dar de asemenea site-ul voteaza.md, care este menit să aducă informații comode. Acum, Ministerul de Externe împreună cu CEC vor elabora mai multe fișe informative, vor fi distribuite diferite informații pe rețelele de socializare, informații exacte și rugăm cetățenii să urmărească numaidecât sursele oficiale de informare. Totuși suntem în pandemie, totuși starea excepțională nu s-a terminat și pot apărea anumite ajustări, schimbări, precizări care rugăm să fie urmărite cu atenție, în special mai aproape de alegeri.”Europa Liberă: Două lucruri sunt importante: alegătorul să voteze responsabil și să voteze în siguranță.Eugen Revenco: „Exact!”Europa Liberă: Dar am putea vorbi de o cifră mai exactă a numărului celor care se află în străinătate astăzi?Eugen Revenco: „Nu cred că noi putem să vorbim cu certitudine despre numărul acestor persoane. Din câteva motive. Aceste statistici pe care noi ne bazăm sunt de regulă cifre obținute indirect. Aceste cifre obținute indirect nu reflectă cu exactitate deplasările persoanelor, pentru că noi avem totuși migrația circulantă, noi avem un număr de sezonieri care nu sunt neapărat cetățenii care lucrează în HoReCa iarna sau vara, dar sunt și alte activități pe care ei le au nu neapărat în Italia, sunt și în Polonia, sunt în Cehia, sunt și în Marea Britanie.”Europa Liberă: Oficial se zice că 700-800 de mii, neoficial se spune că cifra a depășit un milion de cetățeni ai Republicii Moldova care își câștigă bucata de pâine peste hotare.Eugen Revenco: „Toate cifrele sunt indirecte, cu o doză mai mare sau mai mică de subiectivism. Deci, noi nu putem cunoaște exact câți cetățeni ai Republicii Moldova dețin cetățenia altor state, noi ducem evidența celor care sunt cu acte moldovenești înregistrați în statele de reședință și acest lucru este ușor diferit, fie în Est, fie în Vest, fie mai la sud, fie mai la nord. Situațiile sunt foarte diferite, cert este că moldovenii au căpătat o mobilitate mult mai mare decât 30 de ani în urmă și suntem prezenți pornind de la Alaska, da, și de acolo am avut oameni pe care ne-am bucurat să-i putem ajuta să revină în țară în primăvară, am avut conaționali care au lucrat pe croaziere în colțuri foarte îndepărtate ale lumii.”