VIDEO // Polițist agresat de un bărbat băut în Chișinău. Vezi comportamentul trecătorilor

Moldovenii stabilii în Spania vor putea să-și exercite dreptul la vot la cinci secții de votare. Astfel, Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei a publicat adresele secțiilor de votare. Vedeți mai jos adresele: Secţia de votare nr.1/419 or. Madrid, Calle Cifuentes no. 5, distrito Villaverde, (edificio La Nave) CP 28021; Secţia de votare nr.1/420 or. […]